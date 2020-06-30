Он продлится около двух недель

В июле астрономы ожидают затмение Меркурия, Нептуна и Урана Солнцем. Научный директор Московского планетария заверила, что без специальных приборов это природное явление понаблюдать не получится. Также Фаина Рублева успокоила, на здоровье россиян парад планет 4 июля 2020 г. никак не отразится.

Специалиста возмутило, что есть люди, связывающие небесные явления с катастрофами. "Даже коронавирус приписали", – заметила Рублева. По ее словам, это не опасно для человека.

Кстати, наивно полагать, что такое интригующее событие можно будет наблюдать с балкона. Слишком большое расстояние до Солнечной системы, уточнила Рублева корреспондентам РИА "Новости". И дополнила, что планеты движутся очень медленно, поэтому "парад" будет образовываться постепенно. То есть это явление жители России смогу наблюдать на протяжении почти 14 дней.

Так уже ночью 4 июля можно будет полюбоваться Юпитером, Сатурном, Марсом, а утром Венерой. Постепенно видимость планет будет улучшаться. Поэтому самое подходящее время для наблюдений – 14 и 21 июля, пишет "Вечерняя Москва". Но это при условии, конечно, что у наблюдателей будет необходимое оборудование.

Фаина Рублева также уточнила, что научного термина "парад планет" не существует. Его, по мнению ученого, придумали журналисты для привлечения внимания к небесным явлениям. А сообщество астрономов не против такой помощи в освещении "космических событий".

К слову, буквально недавно жители Земли наблюдали редкое явление – солнечное затмение. Некоторые даже смогли заснять это событие на видео.