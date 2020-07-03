Лунное затмение 5 июля 2020 года: что нельзя делать в этот день

Лунное затмение 5 июля 2020 года: что нельзя делать в этот день
Фото: pixabay.com
Девушкам придется забыть о салонах красоты

Полнолуние в июле будет необычным. В этот день завершается коридор затмений, а Луна получила название Грозовой или Сенной. Астрологи рекомендуют не искушать судьбу и не пренебрегать советами о том, что можно и нельзя делать 5 июля.

Что нужно делать в полнолуние

Во время лунного затмения лучше посвятить время творческим занятиям. Это отличный период для того, чтобы организовать романтическую встречу или провести время с родными и друзьями.

А еще хорошей идеей будет устроить генеральную уборку дома – энергетика Луны поможет быстро справиться с бытовыми хлопотами. Полезно перебрать старые вещи и избавиться от всего ненужного.

Этот день можно разнообразить медитацией или просто поразмышлять о жизни в тишине. Также отличным вариантом для проведения времени будет составление глобального плана будущих дел.

Что нельзя делать в полнолуние

Стоит воздержаться от любых споров и конфликтов. Неприятные встречи лучше отложить на потом – этот день нужно провести в приподнятом настроении, а вынужденное общение с недоброжелательными людьми следует перенести на другое время.

Астрологи не советуют 5 июля смотреть ужастики и читать сводку происшествий. Кстати, девушкам придется забыть о салонах красоты: это время неблагоприятно для вмешательства во внешность даже на уровне маникюра или стрижки. Серьезные свершения следует тоже отложить – важные вопросы лучше решить потом.

Ранее "Утро.ру" публиковало советы о том, что можно и не стоит делать в период лунных затмений 2020 года.

Ольга ФЕДОРОВА

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