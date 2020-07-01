Глава Роскосмоса рассказал о "беспрецедентных" мерах безопасности на борту

Коронавирусная инфекция не повлияет на запланированную смену экипажа на борту МКС. Об этом рассказал глава российской космической организации Дмитрий Рогозин.

Очередной полет запланирован на осень, при этом для обеспечения безопасности на корабле были приняты "беспрецедентные меры", рассказал он "Интерфаксу".

В космос в октябре отправятся как российские, так и американские космонавты, указывает телеканал "360". Всего в экипаже будет трое специалистов: Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.