Коронавирус не помеха: полет нового экипажа на МКС запланирован на осень

Глава Роскосмоса рассказал о "беспрецедентных" мерах безопасности на борту

Коронавирусная инфекция не повлияет на запланированную смену экипажа на борту МКС. Об этом рассказал глава российской космической организации Дмитрий Рогозин. 

Очередной полет запланирован на осень, при этом для обеспечения безопасности на корабле были приняты "беспрецедентные меры", рассказал он "Интерфаксу". 

В космос в октябре отправятся как российские, так и американские космонавты, указывает телеканал "360". Всего в экипаже будет трое специалистов: Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. 

Недавно сообщили, что Россия планирует отправлять туристов в космос.
Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Дата запуска "Северного потока - 2" зависит от США

Европейцев призвали бороться за свою энергобезопасность

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей