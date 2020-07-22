Крупа содержит множество полезных веществ

После новых исследований выяснилось, что гречка имеет уникальное оздоровительное действие. Диета из этой крупы повышает уровень "белка долголетия", что значительно тормозит процесс старения и увеличивает стрессоустойчивость организма.

О результатах своих экспериментов рассказали ученые Сибирского федерального университета. Эта информация появилась в журнале Journal of Cereal Science. Так "белок долголетия" имеет положительные воздействия на здоровье человека. Также исследователи пояснили, что его в организме вырабатывается больше, когда мы снижаем количество потребляемых калорий. Таким образом, голодание провоцирует процесс восстановления клеток и, в итоге, повышается срок их жизни.

Но ученые подмечают, что подобное голодание показано не всем. Например, детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями такая диета строго запрещена. Специалисты также назвали продукты, которые помогают вырабатывать необходимое количество "белка долголетия". Это не только гречка, но и мука.

Кстати, про саму гречиху ученые сказали, что в ней содержится множество витамина В, растительного белка и аминокислот. Именно все это организм человека и использует для выработки собственного белка. Со слов ученых, все эти вещества в крупе полезны для иммунной, нервной и кровеносной систем.

К слову, высокое содержание клетчатки также помогает быстро получить чувство сытости. А вот если гречкой "увлекаться", то можно значительно прибавить в весе.