Диетолог назвал продлевающий жизнь продукт

Диетолог назвал продлевающий жизнь продукт
Фото: pixabay.com
Мясо молодого барашка продлит молодость и укрепит здоровье

Залог крепости организма кавказцев заключен в потреблении большого количества мяса. По словам диетолога Андрея Бобровского, шашлык из ягненка насыщен полезными жирами, которые способствуют оздоровлению организма.

Шашлык из молодого барашка является традиционным блюдом жителей Кавказа. При этом ценные для здоровья вещества максимально сохраняются при приготовлении блюда на открытом огне – именно так поступают большинство кавказских семей.

А вот содержащиеся в свинине жиры уже не так полезны.

Кроме того, в этом регионе с мясом барашка принято есть много овощей и зелени, что способствует усвоению питательных веществ.

Диетолог также отметил, что на продолжительность жизни кавказцев влияют чистый воздух и вода, передает радио Sputnik.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о полезных свойствах гречки. По словам экспертов, диета из этой крупы повышает уровень "белка долголетия".

Ольга ФЕДОРОВА

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