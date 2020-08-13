Развернутые советы в области диетологии и медицины - в материале "Утро.ру"

Уже завтра наступит праздник – Медовый Спас. Хозяйки, по традиции, накроют стол для всей семьи. Главным украшением праздничного обеда или ужина станет мед, который любим многими россиянами. Однако во всем стоит знать меру, объедаться сладким угощением ни в коем случае нельзя. В каких количествах мед совершенно безвреден и какую пользу он принесет организму, рассказали эксперты в беседе с "Утро.ру".

Кострыгина Ирина, нутрициолог:

"Традиционно мед не считается за сладкое. Принято думать, что он безопаснее сахара и приносит только пользу организму. Я часто слышу от клиентов: "Я не ем сахар, сладкое заменила на мед". Давайте разберемся, что такое мед? Он на 75 – 80% из углеводов, среди которых – фруктоза, глюкоза и сахароза. Первые два компонента в неизменном виде всасываются в кровоток немедленно. Это чистая энергия, которая идет на нужды организма или откладывается в виде жирных кислот в качестве висцерального и подкожного жира. Сахароза не несет никакой пользы нашему организму. Как обычно, все дело в количестве. Нужно строго соблюдать несколько правил:

1) никогда не есть мед на голодный желудок;

2) съедать только 1 чайную ложку в сутки;

3) не есть мед вечером;

4) не пить медовую воду натощак;

5) забыть о лечении медом сахарного диабета.

Помним, что мед – это десерт, который можно съесть после плотного обеда. Как вы видите, его польза сильно преувеличена, особенно если учесть то, что недобросовестные пасечники прикармливают пчел сахарной водой".

Заботин Михаил, руководитель отдела медицинского обучения Basis Genomic Group, врач-эндокринолог и диетолог:

"Распространено мнение, что на Руси мед использовался с далекой древности, однако в те времена он употреблялся исключительно в виде редкого лакомства. Для сравнения: до начала прошлого века потребление сахара в год на одного человека в среднем не превышало 1 килограмм, тогда как в настоящее время этот показатель достигает 20 – 30 килограммов. При этом жители прошлых веков, в отличие от большинства наших современников, много работали физически. Сейчас же наша страна по числу людей с ожирением стремительно догоняет Мексику и США, причина тому – гиподинамия и избыток в рационе простых углеводов, которыми как раз так богат мед.

Меня ужасают статьи, авторы которых рекомендуют съедать до 70 – 100 граммов меда в сутки. Регулярное потребление лакомства в таких количествах является прямым путем к метаболическому синдрому, то есть ожирению, сахарному диабету второго типа, нарушению жирового обмена (дислипидемии) и атеросклерозу сосудов. Поэтому своим пациентам я рекомендую ограничиться одной – тремя чайными ложками в день. В публикациях, посвященных меду, можно встретить мнение о том, что фруктозы в меде больше, и она полезнее, чем глюкоза и, тем более, сахароза. Действительно, если человек находится в процессе отказа от сахара, то замена его в какой-то степени на природную сладость вполне оправдана. Впрочем, научные публикации, подтверждающие пользу меда, практически отсутствуют.

Проблема еще и в том, что на нашем рынке присутствуют значительные объемы фальсификата, который по составу не более, чем просто сахар. Впрочем, медовый антицеллюлитный массаж является хотя и достаточно болезненным, но вполне себе эффективным средством в борьбе с локальным ожирением в проблемных зонах. А вот такую процедуру, как медовая маска, желательно, чтобы назначал специалист после диагностики кожи – мед способен вызывать аллергию".

Кален Елена, психолог, эксперт в психологии снижения веса, автор тренинга похудения "Красивые привычки. Красивое тело"

"О пользе и вреде сахара многие из нас уже наслышаны. И потому на похудении часто предпочтение отдается меду. В первую очеред потому, что о пользе меда тоже многое известно, к тому же он еще и вкусный.

Как известно, мед – это наш верный союзник в борьбе с многими заболеваниями. Чтобы смягчить симптомы экземы или себорейного дерматита, можно ежедневно накладывать повязку с медом к месту очага поражения. Повязка с лакомством поможет предотвратить заражение благодаря выраженным антибактериальным свойствам меда, которым он обязан содержащемуся в нем белку дефенсину-1. Мед – отличный помощник при заболеваниях ЖКТ. Он смягчает и восстанавливает слизистую пищевода: достаточно просто принимать по одной чайной ложке за час до еды. И это может облегчить симптомы воспалений пищевода, изжоги и повышенной кислотности желудка. Кроме того, мед – это классическое средство, используемое при гриппе и кашле. Смягчает горло и избавляет его от раздражения, а также отлично укрепляет иммунитет.

Однако, несмотря на преимущества для здоровья, которые могут быть связаны с медом, в нем все же много углеводов. Лакомство может способствовать набору веса, если его есть без голода. А ведь когда мы лечимся медом, то чаще всего и едим его без голода. В этом случае фруктоза в меде прямиком идет в откладывание жира, что и дает прибавку в весе. Поэтому, если и принимаем решение лечиться медом, то лечимся им только по голоду, а в остальное время принимаем что доктор прописал. Тогда здоровье будет крепким, а тело – стройным.

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт традиционной коврижки к Медовому Спасу.