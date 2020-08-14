Вспышку чумы зафиксировали на российском курорте

Вспышку чумы зафиксировали на российском курорте
Фото: Maria Vashchuk/Russian Look/www.globallookpress.com
Разносчиками страшного заболевания могут стать блохи и клещи

На популярном у туристов плато Укок в республике Алтай зафиксированы случаи заражения чумой. Об этом сообщил замдиректора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко.

По словам чиновника, чумы не было в этом районе более 60 лет, территория открыта для животноводства, а местные красоты привлекают много приезжих. Теперь доступ туда придется ограничить, а экскурсии в Сайлюгемский национальный парк приостановить.

Укок – не единственное место на Алтае, где обнаружили чуму. В 2020 году распространение заболевания уже было отмечено в районе озер Зерлюколь-Нур и Каракуль, Средина Чаган-Узуна, Вершина Калгут, Калгуты, Акалаха, передают "Новости Горного Алтая".

Велика вероятность, что инфекция попала в регион из соседней Монголии. Там за последнее время обнаружили десять заболевших, двое из которых скончались, сообщает "Царьград".

Чума – инфекционное заболевание с высокой заразностью, сопровождается высокой температурой, поражением легких, лимфоузлов. Нередки летальные исходы. Переносчиками заразы могут быть грызуны. Известны случаи заболевания охотников на сурков. Но заболеть можно и от укуса блох или клещей, ранее контактировавших с зараженными животными.

Ранее врач-инфекционист оценил опасность распространения чумы в другие регионы России. Рекомендации по профилактике дал доктор Александр Мясников.

Николай ВИКТОРОВ

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