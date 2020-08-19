Иммунитета нет: россиян напугали новым типом гриппа

Иммунитета нет: россиян напугали новым типом гриппа
Фото: Jeremy Maude/moodboard/www.globallookpress.com
Опасная болезнь придет в страну уже осенью

На Россию надвигается очередная напасть. В сезоне 2020/2021 в Северном полушарии будут бушевать новые штаммы гриппа, от которых у людей нет иммунитета. Об этом сообщил главный эпидемиолог Тверской области Александр Раздорский.

По его словам, вирус кардинальным образом трансформируется, и россияне будут беззащитны перед новым заболеванием. Обычно за год меняется один штамм гриппа, с этим и связана регулярно проводимая вакцинация. Однако в этом году, по прогнозам экспертов, изменятся штаммы обеих групп гриппа – А и B, - передает тверское издание "Афанасий-бизнес".

На федеральном уровне также подтвердили информацию о грозящей России эпидемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в страну придут вирусы, "от которых мы не прививались ни в прошлый, ни в предыдущие годы", передает "ФедералПресс".

По словам главы санитарного ведомства, в этом году необходимо вакцинировать как минимум 60% населения, а тех, кто входит в зону риска, должно быть не менее 75%, отмечает "Пятый канал".


Ранее стали известны примерные сроки третьей волны коронавируса. Кто уже переболел, может заразиться повторно, уверены эксперты. При этом пандемия коронавируса будет развиваться как все вирусные эпидемии – в три волны.

Ольга ФЕДОРОВА

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