Кто уже переболел, может заразиться повторно

Пандемия коронавируса будет развиваться как все вирусные эпидемии – в три волны. В этом убежден директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, академик РАН Михаил Пальцев.

По его мнению, самой сильной будет вторая волна за счет ослабления иммунитета населения. Уже понятно, что люди, переболевшие COVID-19, могут заразиться повторно, и второй раз перенести заболевание будет тяжелее. Плюс на эпидемию коронавируса могут наложиться сезонные эпидемии гриппа, ротавирусной инфекции и т.д.

А вот третья волна будет уже слабее всех предыдущих, приводит "Парламентская газета" прогноз ученого.

"Коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболевает более 60% населения, а когда переболевает 95%, инфекция исчезает", – рассказал Пальцев.

По его мнению, пики заболеваемости пройдут в три сезона – весна, осень, весна. К лету 2021 г. опасность коронавируса минимизируется. Но до тех пор рекомендовал носить маску и перчатки в общественных местах.

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