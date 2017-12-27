Раскрыта причина конфликта на фабрике "Меньшевик"

Близкие знакомые стрелка поведали о его проблемах с криминальным миром

Адвокат Ильи Аверьянова, устроившего пальбу на фабрике "Меньшевик", Тимур Батиралиев раскрыл истинные причины произошедшего.

По его словам, подопечного довели до такого состояния неоднократные попытки рейдерского захвата. Он отметил, что полиция ничего не предпринимала для предотвращения нарастающего конфликта, пишет телеканал НТВ.

Началось все с того, что на территорию незаконно пришли более 10 человек с судебным приставом-исполнителем, как утверждает адвокат.

"Они не были наделены никакими абсолютно властными полномочиями, никакого права находиться там не имели", - добавил Батиралиев.

Он утверждает, что первыми стрелять начали именно пришедшие люди. В такой ситуации Аверьянов открыл ответный огонь.

Близкий друг стрелка Герман Батасов также подтвердил версию рейдерского захвата.

"На фабрику претендует группа людей, которые не имеют к ней никакого отношения. Илья обращался в прокуратуру, подавал иски в суд с просьбой разобраться с этой ОПГ", - цитирует его Life.ru.

Батасов утверждает, что эти люди уже не первый раз пришли на фабрику и потребовали отдать ее, показывая документы о том, что Аверьянов незаконно завладел этим имуществом.

"Это все ерунда, вы понимаете? Никакого суда не было, ничего не было. В СМИ сейчас пишут, что он "бывший собственник"... Ну какой же он бывший? Он и есть настоящий собственник этого предприятия", - заключил он.

После полученного отказа летом этого года на территорию пришла группа кавказцев с арматурой. Они пробили голову Аверьянову, но полиция и ФСБ не обращали внимания на жалобы.

Батасов надеется, что стрелка все же не убьют, а лишь задержат, и тогда, по его словам, все можно решить мирно и без пуль.

Между тем полиция нашла оружие, из которого стрелял директор фабрики. Его изъяли, а в Москве объявили план-перехват, пишет РИА "Новости".

В СМИ сообщили о том, что стрелок сдался, но полиция не подтвердила эту информацию.

"Информация, распространенная в ряде СМИ о том, что мужчина сдался полиции, не соответствует действительности", - цитирует пресс-службу столичного главка МВД ТАСС.