Москвичам пообещали неприятный Новый год
В новогоднюю ночь в Москве пройдет небольшой снегопад, температура воздуха около нуля, прогнозирует Гидрометцентр РФ.
"В центре Москвы будет в районе от нуля до одного градуса, ожидаются осадки в виде снега", - приводит "Интерфакс" слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Как рассказали РБК в центре "Фобос", столь непраздничная погода продержится пять дней и москвичей не ждет "ничего приятного" в эти дни.
И уточнили, что 31 декабря будет теплым днем, а в ночь на 1 января слегка похолодает.
Ранее глава Гидрометцентра сообщил агентству, что возможны два варианта прогноза погоды на новогоднюю ночь: либо в Москве похолодает до минус 3 градусов, либо будет около нуля.
Другой метеопрогноз дали РБК специалисты погодного центра "Фобос". Там обещают погоду облачную и слишком теплую. В новогоднюю ночь белым-бело от снега не будет, возможен дождь. Температура воздуха около нуля.
Метеорологи добавили, что аномально теплая для января погода простоит первые 5 дней 2018 года.
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