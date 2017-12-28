Синоптики дали противоречивый прогноз на праздники

В новогоднюю ночь в Москве пройдет небольшой снегопад, температура воздуха около нуля, прогнозирует Гидрометцентр РФ.

"В центре Москвы будет в районе от нуля до одного градуса, ожидаются осадки в виде снега", - приводит "Интерфакс" слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Как рассказали РБК в центре "Фобос", столь непраздничная погода продержится пять дней и москвичей не ждет "ничего приятного" в эти дни.

И уточнили, что 31 декабря будет теплым днем, а в ночь на 1 января слегка похолодает.

Ранее глава Гидрометцентра сообщил агентству, что возможны два варианта прогноза погоды на новогоднюю ночь: либо в Москве похолодает до минус 3 градусов, либо будет около нуля.

Другой метеопрогноз дали РБК специалисты погодного центра "Фобос". Там обещают погоду облачную и слишком теплую. В новогоднюю ночь белым-бело от снега не будет, возможен дождь. Температура воздуха около нуля.

Метеорологи добавили, что аномально теплая для января погода простоит первые 5 дней 2018 года.