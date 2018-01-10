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Погоду в Москве признали аномальной

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Январь еще преподнесет гостям и жителям столицы много сюрпризов

В Москве и Подмосковье погода стала похожей на зимнюю только к концу первой декады января. Однако даже сейчас среднесуточное значение температуры воздуха остается на 4-6 градусов выше нормы, рассказал портал "Метеоновости".

Нормальная средняя температура для 10 января равна минус 8.8 градусов, однако аномально теплая погода накрывала столицу и раньше. Так, в 2005 и 2007 годах плюсовая температура сохранялась до третьей декады января.

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В 2007 году 10 января воздух прогрелся до плюс 8 градусов, и этот рекорд пока еще не побит. Самым морозным стал день 10 января в 1950 году: тогда похолодало до рекордных минус 36.8 градусов. А самым снежным было 10 января 1960 года. В столице выпало 10 мм осадков, при месячной норме 42 миллиметра. 

Синоптики обещают, что морозы придут в Москву к старому Новому году: 13 и 14 января ночью будет до минус 10-15 градусов, а днем - минус 4-9 градусов, на севере Подмосковья похолодает до минус 18, сообщает "Мослента" со ссылкой на погодный центр "Фобос".

До 12 января, москвичей ждет легкий мороз, минус 1-6 градусов днем и минус 3-8 градусов ночью. Сильных снегопадов на этой неделе не ожидается.

Светлана БОГДАНОВА
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