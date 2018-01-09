Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москву придут сильные морозы

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В старый Новый год столбики термометров упадут до рекордного минуса

Сегодня в столичном регионе солнечно и немного морозно. В Москве температура составит -2...-4 °C, а вот в разных районах области будет колебаться от -1 °C до -6 °C.

Причина такой погоды - скандинавский антициклон. В столице осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 4 - 9 м/с, рассказал телеканалу "360" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Атмосферное давление немного повысится - до 752 мм ртутного столба.

По теме

"В понедельник будет ветрено, столбики термометров в Москве будут находиться в слабом минусовом секторе, а после холода станут только усиливаться", - предупреждал синоптик накануне. 

Небольшой снегопад будет в среду и четверг. При этом похолодает еще на один-два градуса.

С пятницы по воскресенье морозы станут крепчать и в старый Новый год в Москве достигнут -10...-15 °C, а по области столбики термометров рухнут и вовсе до -18 °C. Днем же температура составит -4...-9 °C, что соответствует климатической норме января. Снега будет 2-3 см, зато много солнца.

В крещенскую ночь 19 января жителей столичного региона ждет легкий мороз. Температура воздуха днем будет около ‐5 °C, ночью похолодает до ‐9 °C, отметил Тишковец.

Первая неделя января стала самой теплой за без малого 140 лет наблюдений. В сочельник по области было до +5 °C, в Москве столбики термометров в среднем показывали +3,5 °C, и вместо снега лил дождь. 

Алла НИКИТИНА
новости партнеров
Загрузка...

В Москву придут сильные морозы

В старый Новый год столбики термометров упадут до рекордного минуса

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей