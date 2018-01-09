В Москву придут сильные морозы

В старый Новый год столбики термометров упадут до рекордного минуса

Сегодня в столичном регионе солнечно и немного морозно. В Москве температура составит -2...-4 °C, а вот в разных районах области будет колебаться от -1 °C до -6 °C.

Причина такой погоды - скандинавский антициклон. В столице осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 4 - 9 м/с, рассказал телеканалу "360" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Атмосферное давление немного повысится - до 752 мм ртутного столба.

"В понедельник будет ветрено, столбики термометров в Москве будут находиться в слабом минусовом секторе, а после холода станут только усиливаться", - предупреждал синоптик накануне.

Небольшой снегопад будет в среду и четверг. При этом похолодает еще на один-два градуса.

С пятницы по воскресенье морозы станут крепчать и в старый Новый год в Москве достигнут -10...-15 °C, а по области столбики термометров рухнут и вовсе до -18 °C. Днем же температура составит -4...-9 °C, что соответствует климатической норме января. Снега будет 2-3 см, зато много солнца.

В крещенскую ночь 19 января жителей столичного региона ждет легкий мороз. Температура воздуха днем будет около ‐5 °C, ночью похолодает до ‐9 °C, отметил Тишковец.

Первая неделя января стала самой теплой за без малого 140 лет наблюдений. В сочельник по области было до +5 °C, в Москве столбики термометров в среднем показывали +3,5 °C, и вместо снега лил дождь.