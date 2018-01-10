ФСБ отмазалась от Аршавиной

Такого майора в спецслужбе не было и нет

Жена футболиста "не работает и никогда не работала в ФСБ России", заявил "Интерфаксу" представитель Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

Ранее, 9 января, казахстанская модель Ольга Семенова, снятая в объятиях Андрея Аршавина, рассказала RT, как жена экс-игрока питерского "Зенита" и сборной России угрожала отрезать ей пальцы и представлялась сотрудницей ФСБ. Также реснивица пообещала подбросить "сопернице" наркотики. Модель собирается подать на Алису в суд.

За день до этого сообщалось, что с номера телефона Аршавиной стюардессе "Аэрофлота" поступили угрозы якобы от имени сотрудника Следственного комитета. В этих SMS жена футболиста также называлась майором ФСБ.

Двумя днями ранее Алису Аршавину с двумя детьми сняли с борта самолета "Аэрофлота" за неподчинение требованиям экипажа. Как было записано в рапорте старшего бортпроводника, женщина грубо нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету и не реагировала на замечания стюардов. Да еще и бравировала званием майора ФСБ.

"Пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако она продолжала игнорировать требования экипажа", - цитирует URA.RU выдержки из рапорта.



Из-за дебоширки был на два часа задержан вылет в Алма-Ату. При этом полицейские ограничились воспитательной беседой, после чего Алиса улетела в пункт назначения другим рейсом.