Жена Аршавина устроила безобразную выходку в самолете

В "Аэрофлоте" объяснили, за что Алису Аршавину сняли с рейса вместе с детьми и няней

Летевшую к мужу на Рождество жену футболиста Аршавина 6 января сняли с рейса Москва – Алматы за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа.

Согласно рапорту бортпроводников, Аршавина, игнорируя призывы соблюдать правила авиакомпании, попыталась пересадить летевшую с ними няню из эконом-класса в бизнес-класс.

На этом жалобы на нее не закончились. Как заявил старший бортпроводник, младший ребенок пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в тот момент, когда самолет был готов к взлету.

"При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа", – говорится в заявлении пресс-службы "Аэрофлота".

Отмечается также, что с целью оказать давление на экипаж скандалистка неоднократно называла себя майором ФСБ.

По данным авиакомпании, Аршавину несколько раз предупредили о недопустимости подобного поведения и выдали ей письменное предписание, но она отказалась соблюдать правила полета.

На основании этого командир экипажа принял решение о снятии с рейса Алисы Аршавиной, двух ее детей и няни.

По рассказам летевших тем же рейсом пассажиров, Аршавина меняла памперс их совместной с футболистом 10-летней дочери Есении, когда самолет начал готовиться к взлету. Она отказалась сесть на место и пристегнуться во время движения самолета по взлетному полю, что является грубейшим нарушением правил безопасности полетов.

Сама Аршавина утверждает, что никаких правил не нарушала и стала жертвой стюардессы, которая якобы уничижительно отзывалась о ее ребенке во время смены памперса.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал скриншот сообщения с угрозами в адрес бортпроводницы, поступившего с телефона Алисы Аршавиной. "Вам будет грозить от 2 до 4 лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком ... вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну", - говорится в нем.

Супруга футболиста утверждает, что SMS писала не она, а некий "оперативный сотрудник".