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Жену Аршавина послали в психушку

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Супруге известного российского футболиста поставили диагноз

Скандал, недавно разгоревшийся на борту самолета, не утихает. И дошло до того, что жену Андрея Аршавина просят полечиться. У Алисы подозревают серьезные проблемы с психикой - другим случившееся с нею невозможно объяснить.

Женщину и ее маленьких дочерей вывели из салона лайнера, следовавшего из Москвы в Алма-Ату, за "деструктивное поведение". При этом у самой Алисы личная точка зрения на произошедшее.

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Как рассказала она Dni.Ru, причиной высадки из самолета стало то, "что маленький ребенок обделался". Только вот свидетели этой истории говорили обратное. 

"Жена Аршавина не способна даже поменять памперс своему ребенку! Для этого она позвала няню из экономкласса, а бортпроводница потребовала соблюдать правила взлета самолета! " - написал на странице Алисы в соцсети один из очевидцев. По его словам, сэкономив на билете для слуги, супруга футболиста "попала в очень глупую историю с ксивой майора ФСБ". 

Возмутились и другие интернет-пользователи. Многие из них назвали женщину неадекватной и потребовали, чтобы она извинилась перед сотрудниками авиакомпании. 

Полина ДОРОЖКИНА
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