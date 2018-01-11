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Похороны Шаинского отсрочили

Владимир Шаинский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Композитора никак не могут предать земле

Прощание с Владимиром Шаинским состоится спустя 3 недели после смерти, но дату еще могут перенести. Об этом рассказал его сын.

Он подчеркнул, что церемония пройдет в Доме литераторов 16 января, но, возможно, это произойдет и позже. Также нет никакой ясности и с датой похорон. Причиной таких задержек стало оформление документов, так как Шаинский жил в последние годы и умер в Соединенных Штатах - туда он переехал в 2004 г., пишет "МК". 

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Друзья и близкие Владимира Яковлевича, находящиеся в Америке, простятся с ним в пятницу, 12 января, в Сан-Диего.

Напомним, композитор скончался 26 декабря на 93-м году жизни. Точную причину смерти родственники не назвали, но в последнее время Владимир Шаинский страдал от рака и перенес несколько операций.

Сразу после его гибели у семьи Шаинского возникли проблемы с организацией похорон в России, так как денег на это не было. Государство взяло на себя все расходы на перелет и организацию траурных мероприятий, но оформление документов займет долгое время. До сих пор остается неизвестным и место погребения. Рассматриваются три варианта - Новодевичье, Троекуровское и Ваганьковское кладбище.

Владимир Шаинский написал множество песен для детей, его музыка звучит во многих мультфильмах, любимых миллионами, таких как "Чебурашка" и "Крокодил Гена", "Шапокляк", "Катерок", "Крошка Енот", а также в мультсериале "Приключения Незнайки и его друзей". Также он сочинил композиции для фильмов "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Пока бьют часы" и других кинокартин.

В общей сложности на счету Шаинского 42 фильма и мультфильма, над которыми он успел поработать в качестве композитора.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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