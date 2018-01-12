Погода в столице становится все больше похожа на обычную зимнюю

В субботу и воскресенье, 13 и 14 января, в столицу нагрянут крепкие морозы, предупредили метеорологи.

В Москве ожидается переменная облачность, осадков и ветра почти не будет. На погоду в столичном регионе влияет скандинавский антициклон.

Ночью температура воздуха опустится до -7 ... -12°C, днем будет -3 ... -8°C, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на погодный центр "Фобос". Зимняя погода "вернулась в свое климатическое русло", отметили синоптики.

Но это еще не так страшно. Морозы устроят настоящий крещенский поход. А снегопады будут небольшими.

Зато атмосферное давление сегодня, превысит норму на 20 единиц, напугали синоптики, пишет РИА "Новости". Оно достигнет "765 миллиметров ртутного столба и будет расти". А по данным "Газеты.ру", завтра в столице оно подпрыгнет до рекордных 767 мм ртутного столба.

При этом человек испытывает довольно тяжелые ощущения. "Как будто мы опускаемся в шахту глубиной 260 метров", - цитирует РИА ФАН.

В этом году начало января выдалось аномально теплым. Температура воздуха в первую декаду месяца была на четыре - шесть градусов выше нормы.