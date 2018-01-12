Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В выходные в Москве будет очень холодно

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Погода в столице становится все больше похожа на обычную зимнюю

В субботу и воскресенье, 13 и 14 января, в столицу нагрянут крепкие морозы, предупредили метеорологи.

В Москве ожидается переменная облачность, осадков и ветра почти не будет. На погоду в столичном регионе влияет скандинавский антициклон.

По теме

Ночью температура воздуха опустится до -7 ... -12°C, днем будет -3 ... -8°C, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на погодный центр "Фобос". Зимняя погода "вернулась в свое климатическое русло", отметили синоптики.

Но это еще не так страшно. Морозы устроят настоящий крещенский поход. А снегопады будут небольшими. 

Зато атмосферное давление сегодня, превысит норму на 20 единиц, напугали синоптики, пишет РИА "Новости". Оно достигнет "765 миллиметров ртутного столба и будет расти". А по данным "Газеты.ру", завтра в столице оно подпрыгнет до рекордных 767 мм ртутного столба.

При этом человек испытывает довольно тяжелые ощущения. "Как будто мы опускаемся в шахту глубиной 260 метров", - цитирует РИА ФАН.  

В этом году начало января выдалось аномально теплым. Температура воздуха в первую декаду месяца была на четыре - шесть градусов выше нормы.

Светлана БОГДАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей