Юная скандалистка встретилась в шоу-программе с избежавшим наказания молодым человеком

Жительница Ульяновска Диана Шурыгина приняла участие в очередной телепрограмме, на этот раз в ток-шоу "На самом деле", где ее оппонентом стал Александр Рухлин. Сей юноша также был обвинен девушкой в изнасиловании, однако в отличие от Сергея Семенова избежал судебного преследования.

Молодые люди на программе у Дмитрия Шепелева вместе прошли проверку на детекторе лжи.

Теперь уже замужняя Шурыгина, которой на момент событий было 16 лет, вновь поведала историю о том, как парень вошел в комнату после Семенова и совершил попытку заняться с ней сексом, при том, что она находилась в не совсем сознательном состоянии из-за алкоголя. Как сказала девушка - "в отрубе".



Между тем, парень после долгих уговоров и верно заданных вопросов участников эфира все-таки твердо сказал, что половая связь с Шурыгиной была, но это не являлось насилием. Более того, он утверждает, что она была в сознании и даже что-то набивала в телефон.

По его словам, во время вечеринки Семенов сказал ему, что в комнате находится "девушка легкого поведения". Александр зашел в комнату, увидел лежащую в одежде Диану, после чего "были поцелуи", а затем произошло "половое сношение" по взаимному, как считает молодой человек, согласию.



Сама девушка заявляет, что реально не помнит момент физического акта, а лишь урывками его лицо и факт присутствия в комнате.



Диана сообщила, что ее показания против Рухлина "не посчитали за изнасилование, и он ушел в армию". При этом юношу перевели из статуса подозреваемого в свидетели. В студии Шурыгина признала, что в тот вечер Александр не применял к ней силу, в отличие от Сергея.

По ходу эфира Рухлин спросил оппонентку о том, бил ли ее в тот вечер отец, поскольку у нее "была рассечена губа" и в этой травме обвиняли Семенова. Комментируя реакцию Шурыгиной, эксперт в студии отметила, что говоря о том, кто именно нанес удар девушке, Диана испытывает стресс, и, следовательно, лжет.

Также девушка под возмущенные возгласы студии прямо заявила, что не считает Александра насильником. "Я считаю, что то, что он сделал, это, мне кажется, еще хуже... Я говорю о том, что он пытался совершить со мной половое сношение, когда я просто спала. Мне кажется, это ужасно", - подчеркнула Шурыгина.

Периодически Диана впадала в истерику, плакала, ругалась матом, обозвала оппонента "дебилом".

В конце выпуска молодой человек заявил, что раскаивается, и извинился перед родными за позор, который им пришлось пережить. По его словам, теперь его жизнь изменилась, и он готовится к женитьбе.

Апофеозом эфира стало секундное появление в студии супруга Шурыгиной Андрея Шлягина, который в момент набросился на Рухлина, надавал ему пару тумаков со словами "Извинись, падла!" После чего его под ручки вывела охрана.

Напомним, девушка обвинила Сергея Семенова и Александра Рухлина в изнасиловании на вечеринке, состоявшейся 1 апреля 2016-го. Семенова осудили на 8 лет, затем после обжалования приговора срок сократили до 3,5 лет и отправили в колонию, но уже 10 января этого года юноша покинул колонию по УДО.