На новые права придется пересдавать

В ГИБДД рассматривают резолюцию, усложняющую жизнь водителям

Регулярно доказывать знание Правил дорожного движения (ПДД) и постоянно иметь при себе действующую справку о состоянии здоровья вскоре могут заставить российских автовладельцев. Эти и другие инициативы, содержащиеся в резолюции III Конгресса автошкол, уже поступили в ГИБДД. Замглавы ведомства Владимир Кузин подтвердил "Известиям", что резолюцию взяли на рассмотрение.

"Мы работаем с этим документом. В обращениях есть толковые предложения. Мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены", - сообщил Кузин.

Представитель ГИБДД не пояснил, что считает "толковым". Однако известно, что среди предложений, выдвинутых Союзом автошкол, есть рекомендация отправлять автовладельцев на экзамен по ПДД при каждом перевыпуске водительского удостоверения. По мнению председателя организации Александра Ачкасова, уровень знаний, полученных в автошколе, с годами заметно снижается, кроме того, в дорожное законодательство постоянно вносятся поправки, которые остаются неизвестны водителям. Поэтому автошколы не настаивают на пересдаче практической части экзамена, но тест из 20 вопросов рекомендуют давать всем обратившимся за переоформлением ранее полученных прав.

Еще одна идея Союза автошкол - ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей. Сейчас медицинская справка требуется только при получении новых прав или плановой замене старых, то есть раз в 10 лет. За это время человек может приобрести кучу болячек или пристраститься к наркотикам. Поэтому предлагается обязать водителей всегда возить с собой медсправку, срок действия которой сейчас составляет 1 год, а инспекторов ГИБДД - проверять ее наличие и актуальность.

Предложения уже вызвали неоднозначную реакцию в экспертном сообществе. Так, бывший глава ГИБДД Владимир Федоров вспомнил, что в СССР водители должны были подтверждать свои знания ПДД при замене прав, поэтому он поддерживает возвращение этой нормы. А вот в плане здоровья полагает нужным усилить контроль лишь за пенсионерами.

В свою очередь, председатель Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев предлагает распространять внеплановые проверки здоровья и знания правил дорожного движения на злостных нарушителей, к примеру, кого засекли за рулем в пьяном виде или кто проигнорировал двойную сплошную. Посмотрим, что скажет теперь ГИБДД.

Ранее о необходимости оперативного внесения в Госдуму законопроектов по безопасности дорожного движения заявил президент РФ Владимир Путин, напоминает РИА ФАН. И отвечать за это должны министры, отметил он.