Врачи обеспокоены состоянием беглого разоблачителя

Пребывание Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне оказывает пагубное влияние на состояние его физического и психического здоровья.

К такому неутешительному выводу пришли врачи, в течение трех дней осматривавшие Ассанжа, сообщает The Guardian. доктора настойчиво просят разрешить основателю WikiLeaks пройти обследование в Лондонский госпиталь.

Хотя докотора не вдавались в детали, ссылаясь на тайну врачебной информации, они подчеркнули, что здоровье Ассанжа сильно разрушено после 5 лет пребывания взаперти в посольстве Эквадора.

Ранее сообщалось, что у Джулиана серьезные проблемы с больным плечом, требующие обследования c помощью магнитно-резонансной томографии и серьезные проблемы с легкими.

Правительство Соединенного королевства ранее ответи отказом на просьбу обследовать Ассанжа в больнице Сообщается, что медики могут осматривать Джулиана прямо в посольстве, однако туда невозможно доставить томограф и другую необходимую медицинскую аппаратуру.

В то же время сторонники Ассанжа опасаются, что, если он покинет посольство, то будет арестован и экстрадирован в США, где ему грозит длительное тюремное заключение из-за публикации WikiLeaks засекреченных материалов.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он скрылся в стенах диппредставительства, опасаясь выдачи в Швецию и в США.