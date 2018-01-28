Умер основатель компании IKEA
Как сообщила компания, Кампрад умер у себя дома в Смоланде. В IKEA его назвали одним из величайших предпринимателей XX века.Ингвар Кампрад основал IKEA, когда ему было всего 17 лет, и в итоге превратил ее в одного из крупнейших в мире ритейлеров. Начал юный предприниматель с рассылки товаров почтой; в 1958 году открылся первый магазин – в городе Эльмхульт в Смоланде (область на юге Швеции). К настоящему времени IKEA Group владеет 412 магазинами в 49 странах.
С 1988 года Кампрад перестал занимать должность руководителя компании, но оставался советником. В 2015 году Forbes включил его в список 10 богатейших людей планеты под 8-м номером с состоянием в 43,2 миллиона долларов. При этом шведский предприниматель имел репутацию крайне прижимистого человека, который покупал поношенную одежду на блошиных рынках.
В биографии основателя IKEA есть темное пятно: подростком Кампрад вступил в шведское нацистское движение, где занимался сбором средств и привлечением новых сторонников. Впоследствии сам он называл это величайшей ошибкой в жизни.
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