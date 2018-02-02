В Москве проспали День сурка

Российские зоологи, в отличие от американских коллег, проявили гуманизм

Сурки, проживающие в Московском зоопарке, спокойно проспали День сурка, отмечаемый 2 февраля. Наибольшей популярностью данный праздник пользуется в США. Там в этот день принято предсказывать время наступления весны. Для этого необходимо проследить за поведением сурка. Если животное вылезет из норы и увидит собственную тень, значит, зима не уступит свои права еще 6 недель. Если же зверек своей тени не увидит, значит, весна уже не за горами.

На самом деле все объясняется проще: по народным приметам, бытующим в Северной Америке, если 2 февраля день солнечный, то до весны еще далеко, а если пасмурный, то, наоборот, весна будет ранняя. Поэтому тревожить сурков повода нет.

Впрочем, российские зоологи тактично объясняют нежелание будить сурков их природными отличиями от американских.

"У нас вид сурков - байбак. Они относятся к другому виду, чем американские, и находятся немного в другой климатической зоне, поэтому эта история не совсем характерна для нас", - пояснили РИА "Новости" в столичном зоопарке. Сотрудники зоосада отметили, что в вольере зверьков скоро будут установлены видеокамеры, тогда все желающие смогут увидеть их пробуждение в естественных условиях.

Солидарны с московскими зоологами и специалисты в Санкт-Петербурге. По их мнению, сурки должны просыпаться сами, иначе будет нарушена их репродуктивная функция, пишет "ПолитЭксперт". Если дать зверькам спокойно доспать до климатической, а не календарной весны, то летом можно ожидать потомство.