В субботу в столичном регионе выпадет от трети до половины месячной нормы осадков

На погоду в Москве и области окажет влияние очень активная фронтальная волна с юго-запада. По прогнозам, возможен самый сильный февральский снегопад в этом столетии.

"По нашим расчетам, сегодня на территории Московской области и Москвы выпадет от трети до половины месячной нормы осадков", - сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

В течение дня 3 февраля ожидается снег и мокрый снег, в первой половине дня местами возможно образование очагов тумана. Температура воздуха в Москве - от нуля до +2 градусов, в Подмосковье - от -2 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет немного ниже нормы и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр также предупреждает москвичей и жителей области о сильном снеге, метели и снежных заносах.

К вечеру похолодает, и в ночь на воскресенье в столице столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов, передает ТАСС.

Комплекс городского хозяйства Москвы ожидает, что к вечеру воскресенья в городе местами может выпасть до 42 см снега. Это в два раза больше, чем во время сильнейшего с начала этой зимы снегопада, который прошел с 30 на 31 января. Тогда высота выпавшего снега составила до 20 сантиметров.

Столичные коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, на улицы вышли более 14,5 тысяч единиц снегоуборочной техники. На снегосплавные пункты отправлено более 667 тысяч кубометров снега.



