Снегопад в Москве начал убивать

В результате продолжающегося в столице вторые сутки рекордного снегопада есть погибший и пострадавшие

Сильнейшие осадки в виде снега и мокрого снега, обрушившиеся на столичный регион в выходные, привели не только к затруднению работы наземного транспорта и обрыву линий электропередачи, но и к человеческим жертвам.

К полудню воскресенья известно о пяти пострадавших в Москве. Об этом написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин: "По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться".

Ранее мэр информировал об одном погибшем в результате падения дерева и обрыва линии электропередачи.

К утру 4 февраля в Москве были повалены 360 деревьев. Это явно не окончательные цифры, поскольку в воскресенье снегопад усилился и к тому же сопровождается шквалистым ветром.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Московской, Владимирской, Калужской и Тульской областях более 16 тысяч человек остались без электричества. Столичные аэропорты отменили и задержали более 80 авиарейсов, в Подмосковье были задержаны четыре пригородных поезда и четыре поезда дальнего следования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ситуацию из-за снегопада чрезвычайной. Все московские и подмосковные дорожные службы в усиленном круглосуточном режиме занимаются чисткой дорог, устраняются также последствия обрыва электропроводов.

В Москве уже выпало рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений. По прогнозу, осадки продолжатся до конца дня 4 февраля.