Даже школы из-за непогоды перешли на особый режим работы

Оказалось, что у природы бывает плохая погода. Подтверждение тому - непрекращающийся снегопад в Москве. Из-за того, что снег будет сыпать и в понедельник, с 5 февраля в школах установили свободный график посещения. Об этом в своем Twitter написал мэр Сергей Собянин.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

Ранее градоначальник рассказал, что за два дня непогоды в столице количество поваленых снегом деревьев перевалило за две тысячи. Благо, что пострадавших за 4 февраля не добавилось. По его данным, за прошлые сутки 3 февраля ушиблись и покалечились 5 человек, один погиб.

Все службы города продолжают работать в усиленном режиме.

По данным Gismeteo в понедельник, 5 февраля температура воздуха в Москве опустится до -11 ... -12°С. Снегопад продолжится. Ветер сильный, 8 - 15 м в секунду. Непросто придется метеозависимым: давление очень низкое - всего 736 мм ртутного столба.

У специалистов Гидромецентра прогноз не лучше. По их данным, из-за активного южного циклона, в столичном регионе ожидается сильный мокрый снег и метель. На дорогах гололедица, не исключены снежные заносы.

По их данным, столбики термометров покажут -10 ... -12°С. Пасмурно.

Ужасно то, что такое положение дел будет сохраняться до субботы, 10 февраля. Поэтому жителям и гостям российской столицы рекомендуют быть острожными, смотреть под ноги и тепло одеваться. Тем, кто водит автомобиль советуют пересесть на общественный транспорт. На дорогах нынче из-за непогоды все нестабильно.