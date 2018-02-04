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Снежный апокалипсис в Москве продлится всю неделю

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look
Даже школы из-за непогоды перешли на особый режим работы

Оказалось, что у природы бывает плохая погода. Подтверждение тому - непрекращающийся снегопад в Москве. Из-за того, что снег будет сыпать и в понедельник, с 5 февраля в школах установили свободный график посещения. Об этом в своем Twitter написал мэр Сергей Собянин. 

Ранее градоначальник рассказал, что за два дня непогоды в столице количество поваленых снегом деревьев перевалило за две тысячи. Благо, что пострадавших за 4 февраля не добавилось. По его данным, за прошлые сутки 3 февраля ушиблись и покалечились 5 человек, один погиб. 

Все службы города продолжают работать в усиленном режиме. 

По данным Gismeteo в понедельник, 5 февраля температура воздуха в Москве опустится до -11 ... -12°С. Снегопад продолжится. Ветер сильный, 8 - 15 м в секунду.  Непросто придется метеозависимым: давление очень низкое - всего 736 мм ртутного столба. 

У специалистов Гидромецентра прогноз не лучше. По их данным, из-за активного южного циклона, в столичном регионе ожидается сильный мокрый снег и метель. На дорогах гололедица, не исключены снежные заносы. 

По их данным, столбики термометров покажут -10 ... -12°С. Пасмурно.

Ужасно то, что такое положение дел будет сохраняться до субботы, 10 февраля. Поэтому жителям и гостям российской столицы рекомендуют быть острожными, смотреть под ноги и тепло одеваться. Тем, кто водит автомобиль советуют пересесть на общественный транспорт. На дорогах нынче из-за непогоды все нестабильно. 

Ольга ЧИСТЯКОВА
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