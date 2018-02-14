В России оказалось мало мест для приличной жизни

Эксперты распределили регионы страны по качеству проживания в них простых людей

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье – вот три региона, в которых в 2017 г. было удобно и приятно жить. К таким выводам пришли эксперты аналитического агентства "РИА Рейтинг". Они исследовали ситуацию по 72 показателям, среди которых уровень доходов населения, безопасность проживания, уровень образования и здоровья населения, обеспеченность региона объектами социальной инфраструктуры и так далее. Результат предсказуемый: жить в России можно только в столицах и пригороде.

Впрочем, даже Москва набрала всего 76,92 балла из 100. Петербург отстал всего на чуть-чуть, у него 75,88. Московская область получила 70,55.

Довольно неплохо обстоят дела в Татарстане – эксперты присудили ему почетное четвертое место и 65,69 баллов. Краснодарский край, Белгородская и Воронежская области – тоже больше 60. В десятке еще Липецкая область, Ханты-Мансийский округ и Калининградская область, отмечает FlashNord.

Собственно, топ-10 лучших регионов для жизни не меняется уже давно. Утратила позиции только Тюмень – с 10-й строки в прошлом году откатилась на 13-ю. За год ухудшилась ситуация также в республике Коми – минус 6 позиций, в Адыгее – минус 7, Орловской области – на 8 строк вниз. У республики Северная Осетия – Алания падение составило аж на 15 пунктов.

Ухудшение рейтинга эксперты связывают с увеличением безработицы в регионах, падением доходов населения относительно потребительских цен в магазинах, уменьшением прибыльности предприятий.

Но есть и хорошие новости. К примеру, в Крыму ситуация улучшилась на 10 пунктов, в Ямало-Ненецком округе на 8, в Хакасии на 7.

Хуже всего по-прежнему живется россиянам в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Тыве, у них 13 плюсов из 100 – это не жизнь, это выживание.

А из уральских регионов в первую десятку удалось пробраться только Ханты-Мансийскому автономному округу, отмечает URA.RU. Остальные оказались ниже и даже почти в "хвосте".

