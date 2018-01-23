Россияне обосновались между индийцами и таиландцами

В рейтинге лучших стран мира по версии журнала U.S. News & World Report Российская Федерация поднялась на одну строчку, заняв 26-е место, сообщается на сайте издания.

На 25-й позиции находится Индия, на 27-й - Королевство Таиланд. Первые три места рейтинга заняли Швейцария, Канада и Германия. Далее идут Великобритания, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция, замыкают первую десятку Нидерланды.

Отмечается, что рейтинг из 80 стран мира составлен на основе 9 критериев: сила и международное влияние, экономический рост, инновации, социальная сфера, культура, туризм, историческое наследие, открытость для бизнеса и общий уровень жизни.

Россия набрала максимальное количество баллов (10 из 10) по таким показателям, как "военная мощь", "политическое влияние" и "лидер" с общим минимумом (0 баллов) в категории "открытость для бизнеса". По силе и влиянию РФ уступила лишь Соединенным Штатам, опередив Китай.

Россия и КНР "воспринимаются как самые могущественные государства после США и попадают в четверку стран с самым обширными расходами на оборону". При этом РФ по данному показателю активно наверстывает упущенное и догоняет американцев, представляя собой "одного из крупнейших экспортеров оружия в мире, также пропустив на первое место США", пишет U.S. News & World Report.

Слабой стороной РФ аналитики назвали туризм (места живописные, но погодные условия суровые), а по уровню открытости для бизнеса Россия заняла последнее, 80-е место по причине высокой коррупции и чрезмерной бюрократизации предпринимательства.

РФ очутилась на предпоследнем - 79-м - месте как "страна для комфортабельного ухода на пенсию", но заняла 22-ю строчку среди государств с лучшим в мире образованием, 41-ю как страна для детского развития, 31-е место - как страна для женщин. Однако вполне приличное место Россия заняла по уровню карьерных возможностей - 4-ю позицию. Здесь нас опережают Турция, Испания и Арабские Эмираты.

Рейтинг составлен при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Уортонской школой бизнеса при Пенсильванском университете на основании соцопросов более чем 21 тысячи человек разных профессий и занятий по всей планете.

