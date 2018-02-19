В Москве запланирована большая реконструкция развязок
Реконструкция нескольких крупных развязок запланирована в ближайшее время в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра мегаполиса по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Планируется провести реконструкцию ряда развязок на МКАД. Уже начались работы на пересечении Кольцевой автодороги с Бесединским шоссе. Кроме этого, планируется обновить развязки на пересечении с Осташковским и Алтуфьевским шоссе", – сообщил Хуснуллин.
Помимо развязок, решено модернизировать пересечение МКАД с улицами Свободы, Поляны, Липецкой, Капотня и Верхние поля. На отдельных участках Кольцевой автодороги будут устроены дублеры, отметил чиновник. Дорожная сеть на участке МКАД от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе, от Ленинградского до Дмитровского и от Осташковского до Ярославского шоссе также будет обновлена.
Хуснуллин напомнил, что на первом этапе реконструкции МКАД, который завершился в 2017 г., уже было модернизировано 14 развязок с крупными вылетными магистралями. "Это позволило разгрузить наиболее проблемные участки трасс на четверть", – подчеркнул он.
Финансирование данных автодорожных работ входит в Адресную инвестиционную программу города.
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