В Москве запланирована большая реконструкция развязок

Пересечение МКАД с крупными выездами из столицы будет модернизировано

Реконструкция нескольких крупных развязок запланирована в ближайшее время в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра мегаполиса по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Планируется провести реконструкцию ряда развязок на МКАД. Уже начались работы на пересечении Кольцевой автодороги с Бесединским шоссе. Кроме этого, планируется обновить развязки на пересечении с Осташковским и Алтуфьевским шоссе", – сообщил Хуснуллин.

Помимо развязок, решено модернизировать пересечение МКАД с улицами Свободы, Поляны, Липецкой, Капотня и Верхние поля. На отдельных участках Кольцевой автодороги будут устроены дублеры, отметил чиновник. Дорожная сеть на участке МКАД от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе, от Ленинградского до Дмитровского и от Осташковского до Ярославского шоссе также будет обновлена.

Хуснуллин напомнил, что на первом этапе реконструкции МКАД, который завершился в 2017 г., уже было модернизировано 14 развязок с крупными вылетными магистралями. "Это позволило разгрузить наиболее проблемные участки трасс на четверть", – подчеркнул он.

Финансирование данных автодорожных работ входит в Адресную инвестиционную программу города.