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Россию накроют крепкие морозы

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Населению посоветовали одеваться теплее и не выходить на улицу

Сильные морозы нагрянут в Россию и спадут только в марте.

Наиболее опасная погода ожидается в Тверской и Ярославской области. Температура упадет до критической отметки -35°C. Региональные МЧС уже приведены в повышенную готовность.

Сильные морозы также придут в Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Тульскую и Тамбовскую области. Столбики термометров упадут до -28°C, что ниже климатической нормы на 10-15 градусов, передает РИА "Новости".

При этом в Смоленской области ожидаются туманы и сильная гололедица.

Спасатели рассказали жителям, как пережить такие страшные морозы.

"Например, при —10 градусах опасность представляют 1,5 часа на свежем воздухе. На 30-градусном морозе без ущерба для здоровья можно находиться лишь 30 минут", – говорится в сообщении.

Кроме того, лицо рекомендуется намазать жирным кремом, а одеваться нужно "как капуста". Также не следует носить металлические украшения и, конечно же, не употреблять алкоголь. Автомобилистам предложили пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать многочисленных ДТП и пробок на дорогах.

Москвичей погода также не порадует. В ночь на пятницу, 23 февраля, ожидаются небольшие осадки, зато морозы окрепнут до -25°C. А днем столбики термометров поднимутся на отметки -11 … -16°C. Этот день станет самым холодным за последние полвека, отметили синоптики.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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