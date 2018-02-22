Россию накроют крепкие морозы
Сильные морозы нагрянут в Россию и спадут только в марте.
Наиболее опасная погода ожидается в Тверской и Ярославской области. Температура упадет до критической отметки -35°C. Региональные МЧС уже приведены в повышенную готовность.
Сильные морозы также придут в Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Тульскую и Тамбовскую области. Столбики термометров упадут до -28°C, что ниже климатической нормы на 10-15 градусов, передает РИА "Новости".
При этом в Смоленской области ожидаются туманы и сильная гололедица.
Спасатели рассказали жителям, как пережить такие страшные морозы.
"Например, при —10 градусах опасность представляют 1,5 часа на свежем воздухе. На 30-градусном морозе без ущерба для здоровья можно находиться лишь 30 минут", – говорится в сообщении.
Кроме того, лицо рекомендуется намазать жирным кремом, а одеваться нужно "как капуста". Также не следует носить металлические украшения и, конечно же, не употреблять алкоголь. Автомобилистам предложили пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать многочисленных ДТП и пробок на дорогах.
Москвичей погода также не порадует. В ночь на пятницу, 23 февраля, ожидаются небольшие осадки, зато морозы окрепнут до -25°C. А днем столбики термометров поднимутся на отметки -11 … -16°C. Этот день станет самым холодным за последние полвека, отметили синоптики.
Россияне отчаялись накопить на жизнь
Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами
Российских керлингистов лишили медалей
Решение принято в отсутствие спортсмена
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
- НЛО прилетел в Беларусь за картошкой
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина