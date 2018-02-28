Март порадует и огорчит россиян
Первый день весны подготовил разные подарки гражданам нашей страны. Хорошие новости ожидают дачников и некоторых бизнесменов. А вот туристам и автолюбителям придется выполнять новые требования.
С 1 марта 2018 г. все электрические приборы – холодильники, стиральные машины, пылесосы, утюги, мобильные телефоны, компьютеры и другие – станут безопаснее для россиян. В них, по новому техрегламенту ЕАЭС , ограничивается применение свинца, ртути, кадмия и прочих вредных веществ. Ровно два года после этого производство и продажа электротехники и радиоэлектроники без документов об оценке соответствия требованиям данного документа допускаются, а потом они будут считаться нарушением закона.
Владельцам земельных участков беспокоиться не стоит. "Дачная амнистия", срок которой истекал уже завтра, продлена до 1 марта 2020 года. И оформить права собственности на незарегистрированную недвижимость будет по-прежнему просто – без разрешения на ввод его в эксплуатацию.
Завтра стартует второй этап "амнистии капиталов", которая продолжится до марта 2019 года. Теперь можно задекларировать не только действующие, но и закрытые счета, открытые до 1 января 2018 года. Кроеме того, декларацию можно подать не только по месту проживания, как разрешалось ранее, но и в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС.
Еще одна страна повернулась спиной к россиянам. С 15 марта граждане РФ уже не смогут свободно въезжать в Македонию – эта страна возобновляет визовый режим. Чуть более двух недель путешественники из России еще смогут посещать государство на юго-востоке Европы без разрешения на въезд, но только на короткий срок – не больше 90 дней.
С 18 марта все автолюбители обязаны надевать светоотражающие жилеты при остановке за пределами города, поселка и другого населенного пункта. Никаких наказаний за невыполнение этого требования не запланировано, в отличие от других стран, в которых за то, что в машине нет жилета, водитель уплатит крупный штраф. Если не будет наказания – "не будет и светоотражающей одежды у автолюбителей, то есть закон исполняться не будет, предупредила эксперт. Зато стоит установить хотя бы минимальное денежное взыскание, и норма заработает. Как это случилось с введением требования о наклейке знака "Ш" на машину с шипованной резиной.
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