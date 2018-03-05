Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва обросла полуметровыми сугробами

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Жители города только-только пережили мощную метель, а метеорологи уже предупреждают их о новом "подарке" от погоды

В воскресенье, 4 марта, на Москву обрушился мощнейший снегопад, буквально похоронив город под снегом. По данным синоптиков, всего за сутки выпало 12 мм осадков, или около трети месячной нормы. В центре погоды "Фобос" отметили, что такой снежной "бомбардировки" в начале марта в столице не наблюдалось уже очень давно – с 1895 г. (тогда выпало 10,2 мм осадков), передает агентство "Москва".

В Гидрометцентре сообщили "Московскому комсомольцу", что сугробы достигли рекордной высоты – 55 сантиметров. Теперь метеорологи прогнозируют, что в ночь с понедельника на вторник горожан ждет сильное похолодание.

"Мы будем находиться в тыловой части циклона, и надо рассчитывать на понижение ночных температур до минус 15 – минус 20 градусов", – сообщил РИА "Новости" специалист "Фобос".

В четверг, 8 марта, в городе потеплеет до -2 ... -7°С. Однако солнце вряд ли порадует дам в женский день: ожидается умеренный снег. В пятницу, 9 марта, снегопад продолжится, может выпасть около 5 мм осадков. Ночные температуры составят -10 ... -15°С, днем воздух может прогреться до -1 ... -6°С. Но до настоящей оттепели еще далеко, прогнозирует "Российская газета".

Также из-за неустойчивой погоды вокруг Москвы планируют создать "штормовое кольцо", которое будет способно определять опасные метеоявления и своевременно информировать о них население, пишет "Российская газета".

"Мы разработали проект с департаментом ЖКХ Правительства Москвы, подписали трехлетнюю программу. За этот период мы должны создать систему прогнозирования и оповещения населения о краткосрочных быстроразвивающихся опасных метеорологических явлениях", – рассказал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Москве произошла жуткая авария

Мартовская метель привела к крупному ДТП на шоссе на западе столицы

Звягинцев пролетел мимо "Оскара"

Российскому режиссеру престижной премии не досталось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей