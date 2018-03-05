Москва обросла полуметровыми сугробами
В воскресенье, 4 марта, на Москву обрушился мощнейший снегопад, буквально похоронив город под снегом. По данным синоптиков, всего за сутки выпало 12 мм осадков, или около трети месячной нормы. В центре погоды "Фобос" отметили, что такой снежной "бомбардировки" в начале марта в столице не наблюдалось уже очень давно – с 1895 г. (тогда выпало 10,2 мм осадков), передает агентство "Москва".
В Гидрометцентре сообщили "Московскому комсомольцу", что сугробы достигли рекордной высоты – 55 сантиметров. Теперь метеорологи прогнозируют, что в ночь с понедельника на вторник горожан ждет сильное похолодание.
"Мы будем находиться в тыловой части циклона, и надо рассчитывать на понижение ночных температур до минус 15 – минус 20 градусов", – сообщил РИА "Новости" специалист "Фобос".
В четверг, 8 марта, в городе потеплеет до -2 ... -7°С. Однако солнце вряд ли порадует дам в женский день: ожидается умеренный снег. В пятницу, 9 марта, снегопад продолжится, может выпасть около 5 мм осадков. Ночные температуры составят -10 ... -15°С, днем воздух может прогреться до -1 ... -6°С. Но до настоящей оттепели еще далеко, прогнозирует "Российская газета".
Также из-за неустойчивой погоды вокруг Москвы планируют создать "штормовое кольцо", которое будет способно определять опасные метеоявления и своевременно информировать о них население, пишет "Российская газета".
"Мы разработали проект с департаментом ЖКХ Правительства Москвы, подписали трехлетнюю программу. За этот период мы должны создать систему прогнозирования и оповещения населения о краткосрочных быстроразвивающихся опасных метеорологических явлениях", – рассказал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.
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