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Зима устроит москвичам последнее испытание

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
До весны осталось совсем немного

В предстоящие выходные, 17 и 18 марта, в столицу нагрянут февральские морозы. К счастью, продлятся они недолго, после них весна снова вступит в свои права.

Похолодание в регионе начнется уже с вечера четверга, 15 марта, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 16 марта, скажется влияние скандинавского антициклона, и температура продолжит понижаться. Утром до -10С°, днем -5 ... -7С°.

Средняя суточная температура будет на 5 градусов ниже нормы, как погода в середине февраля.

В субботу, 17 марта, морозы усилятся, ночью воздух остынет до -14 ... -17С°, по области местами до -22С°. Днем при облачной с прояснениями погоде в отдельных районах пройдет слабый снег, температура воздуха -7 ... -12С°.

В воскресенье, 18 марта, воздух в Москве за счет солнца прогреется до -5 ... -7С°, а вот ночь окажется такой же холодной, что и в субботу.

Ранее синоптики говорили о непогоде 15 марта. Сообщалось, что в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков, а на дорогах образуется гололед. В связи с этим водителей просили отказаться от поездок на авто и пересесть на общественный транспорт.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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