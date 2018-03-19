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В Москву придут январские морозы

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Весна не торопится в столицу

Cнегопады и холода обрушатся на этой неделе на всю территорию средней полосы России. В Москве и области станет по-зимнему холодно: ночью температура воздуха будет -7 ... -12°C, днем ожидается снег, потеплеет до -5°C и даже до 0°C .

По прогнозам Гидрометцентра, вся предстоящая неделя окажется холоднее климатических норм. В понедельник, 19 марта, столбики термометров днем поднимутся до -3°C, пройдет небольшой снег. Во вторник станет чуть теплее – местами воздух прогреется до +1°C.

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К выходным в столице ожидается до +2 ... +3°C, а вот ночные температуры по-прежнему останутся минусовыми. Не стоит ожидать и скорого таяния снега: в Москве на этой неделе почти каждый день будет идти снегопад, на дорогах ожидается гололедица.

Атмосферное давление в столице ожидается ниже нормы, поэтому метеочувствительным людям следует внимательнее отнестись к своему здоровью.

Ранее специалисты погодного центра "Фобос" сообщили "Газете.Ru", что весна придет в Москву не раньше апреля.

Валентина МАЙОРОВА
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