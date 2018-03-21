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Весна придет в столицу с опозданием

Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Pletsky
Зима не намерена уходить из Москвы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала о том, когда придет весна и полностью растает снег в столице.

По ее словам, высота снежного покрова в настоящий момент превышает средние многолетние значения в полтора раза. По этой причине, а также из-за отсутствия аномально теплой погоды долгожданная оттепель придет только в апреле.

"Я думаю, что в черте города снег растает не раньше второй декады апреля, а за городом, думаю, это произойдет только в конце апреля, не раньше", – цитирует ее РИА "Новости".

Волосюк отметила, что в регионе пройдут осадки смешанной фазы, поэтому на уменьшение сугробов рассчитывать не стоит.

"По крайней мере, на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены", – добавила она.

При этом в четверг, 22 марта, температура воздуха в Москве составит -2…0 °C. Ожидается небольшой снег и гололедица. В пятницу станет теплее и столбики термометров поднимутся до +3°C. В понедельник и вторник ожидается до +6°C, передает Гидрометцентр.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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