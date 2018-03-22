Весна вскоре вступит в свои права

Синоптики сообщили радостную новость: по их прогнозам, в Центральной России второй месяц весны будет гораздо теплее, чем обычно.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что в первые дни апреля среднесуточная температура в Москве и Подмосковье составит +1°С, но к концу месяца поднимется до +10°С.

По словам метеоролога, в апреле выпадет больше осадков, чем в марте, – первый весенний месяц традиционно бывает самым сухим, его норма осадков – всего 44 миллиметров. В Центральной Сибири и на севере Красноярского края апрельская погода останется холодной, на остальной территории России температура воздуха будет в пределах климатической нормы. В средней полосе количество осадков ожидается в пределах нормы, а в Поволжье, Западной и Восточной Сибири – немного выше. В Курской и Белгородской областях, на севере Сибири и в Якутии сильных дождей не будет.

Синоптики считают, что сильное половодье в этом году россиянам не грозит: несмотря на большие сугробы, воды в них мало.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала РИА "Новости", что снег в Москве растает не раньше второй декады апреля, а в Подмосковье – лишь в конце апреля.

