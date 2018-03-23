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Погода порадует москвичей в выходные

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
В регион придет долгожданная весна

В центре погоды "Фобос" рассказали, какая погода ожидает жителей столицы в предстоящие выходные.

По словам специалиста, в субботу в Москву придет холодный воздух, который принесет с собой небольшие осадки. При этом возрастет атмосферное давление, а на небе уменьшится количество облаков и солнце будет светить намного дольше. Температура ночью составит -3 ... -5°C, а днем столбики термометров поднимутся до +1°C, сообщает РИА "Новости".

В воскресенье, 25 марта, осадки в столице не ожидаются. Днем воздух прогреется до +2 … +4°C, однако ночью станет ощутимо холодней, до -10°C.

При этом уже на следующей неделе наступит по-настоящему весенняя погода. Несмотря на дожди и небольшие морозы по ночам, днем жителей столицы порадует тепло. Температура уже не будет опускаться ниже 0°C, передает Гидрометцентр.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в первые дни апреля среднесуточная температура в Москве и Подмосковье составит +1°С, но к концу месяца поднимется до +10°С.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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