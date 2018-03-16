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Пришельцы тайно посещают базы в Крыму

Фото: pixabay.com
Сотни очевидцев рассказывают о том, что видели на полуострове "летающие тарелки"

Уфологи уверены, что пришельцы очень любят Крым. В небе над полуостровом с завидной периодичностью появляются НЛО, а в глубине крымских гор, по слухам, есть даже базы инопланетян.

Чаще всего инопланетных гостей видят в горах Ай-Петри, Аю-Даг, Чатыр-Даг и горном массив Бойка и на мысе Меганом, пишет "Экспресс-газета".

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Любители паранормальных явлений много раз пытались отыскать на поверхности Аю-Дага вход, ведущий к базам инопланетян, однако поиски не увенчались успехом: то ли пришельцы тщательно маскируются, то ли вход находится под водой, а не на суше. 

Рассказывают, что ночью из-под горы слышен глухой гул, похожий на шум завода, при этом никаких предприятий вокруг нет. Аю-Даг пользуется дурной славой у туристов и местных жителей: считается, что ночевать там опасно. Часто туристы просыпаются и в непонятном ужасе бегут к обрывам, падают и получают травмы. 

Легендами богат и горный массив Бойка – часть Главной гряды Крымских гор – над "крымской Шамбалой" часто видят летающие тарелки. Также поговаривают, что сотрудники НКВД пытались найти в горах сокровища "Золотой колыбели" – мистический клад, за которым когда-то охотились члены нацистской оккультной организации "Аненербе".

Еще одно таинственное место -  мыс Меганом. Древние греки считали, что именно здесь находится вход в мир мертвых – царство Аида.Говорят, что во времена СССР местные жители видели, как над мысом появилась гигантская летающая тарелка, а затем ее сбили ракетами ПВО. 

Уфологи считают, что Крым так полюбился пришельцам из-за того, что на полуострове много "мест силы", где можно подзарядиться энергией. 

Валентина МАЙОРОВА
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