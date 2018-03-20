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Подельник Березовского умер от любви

Николай Глушков. Фото: Антона Кавашкина (ИТАР-ТАСС)
Товарищ Глушкова раскрыл новые подробности его жизни и загадочной смерти

Компаньон беглого олигарха Березовского Николай Глушков задушен во время интимных забав. С таким предположением выступил один из приятелей бизнесмена.

Новая версия пришлась по вкусу журналистам The Daily Mail, на страницах которой и вышел сенсационный материал. Информатор газеты рассказал, что буквально накануне гибели, в тот же день, рядом с Глушковым был замечен его молодой любовник, русский парень Денис 20 лет от роду.

Он не просто был вхож в дом возлюбленного, но достаточно часто заглядывал с ночевкой. Впрочем, бездыханное тело Глушкова первым увидел именно Денис вместе с дочерью умершего Натальей, которая в роковую ночь осталась в доме отца.

Собеседник британского СМИ заверил, что покойный был "нормальным", только потом избаловался. У него были жена и дети. Однако это не помешало ему впоследствии совершить каминг-аут, признавшись, что больше любит мальчиков.

Напомним, известие о смерти 68-летнего соратника Березовского пришлось на 13 марта. Его тело обнаружили в своем доме в британской столице, где еще в 2010 г. он получил политическое убежище. Среди прочих версий выдвигалось предположение, что предпринимателя задушили собачьим поводком.

Оксана ПОДТУРКИНА
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