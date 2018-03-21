Раскрыта причина стрельбы в курганской школе

Оружие школьнице подарил отец

Стрельбу в средней школе Курганской области устроила девочка из 7 класса из-за неприязни к своим одноклассникам.

Дети издевались над внешностью школьницы. Девочка попросила свою старшую сестру помочь отомстить им. Она пыталась уговорить маму купить ей пистолет для развлечений, однако родительница была категорически против этого. Тогда ученица обратилась за помощью к отцу, который не живет с семьей. Он поддался на уговоры и подарил оружие, передает Life.ru.

Девочки, взяв с собой пистолет и нож, пошли в школу, чтобы осуществить задуманное. На уроке географии одной из учениц стало плохо, и преподаватель вышел с ней из кабинета. В этот момент школьница ворвалась с оружием в руках и открыла стрельбу. Ее старшая сестра стояла у выхода с ножом. В результате инцидента пострадали 7 детей, но их здоровью ничего не угрожает.

Одноклассники утверждают, что у них не было никаких конфликтов, поэтому они не знают причин случившегося, сообщает РБК.

"Я не знаю, почему она так поступила, мы все очень дружно общались", – сказал один из них.

По предварительной информации, в ЧП пострадали 7 человек. Сейчас в школе работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Курганской области.