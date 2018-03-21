Появились шокирующие подробности стрельбы в Шадринске

В нападении со стрельбой в одной из средних школ Курганской области участвовали три ученицы, а не одна, как сообщалось ранее.

Ученик шадринской школы №15 ответил радиостанции "Говорит Москва", что у одной из девочек был пистолет, а у двух других – ножи. Сообщается, что хулиганки подстроили так, чтобы учитель вышел из класса. Затем они закрыли кабинет и, угрожая ученикам, начали стрелять. "Попали одному мальчику три или четыре выстрела в спину. Одного мальчика увезли в больницу, ему попали в висок. Увезли, кажется, на операцию", – добавил собеседник радиостанции.

"Наташа с пистолетом говорила: "Я вас всех ненавижу" и начала стрелять", – сообщила телеканалу "360" ученица, ставшая свидетельницей происшествия. По ее словам, две из трех напавших на школьников девочек зовут друг друга сестрами, хотя живут в разных семьях.

Причиной стрельбы могла стать ссора между одноклассниками, рассказал Znak.com директор департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев. По его словам, девочки "не вызывали тревоги" – нормально учились, все трое были из "адекватных семей".



По предварительной информации, в ЧП пострадали 7 человек. Сейчас в школе работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Курганской области.