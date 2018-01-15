Мать пермского головореза отказалась от него

Родительница не захотела навещать в больнице Льва Биджакова, напавшего на школу в Перми

Произошедшее напрямую связано с семьей организатора нападения. Об этом заявило руководство колледжа, где учится Лев Биджаков.

Однажды, как рассказали педагоги, подросток пришел на занятия в совершенно невменяемом состоянии. Сразу после слов, что выпил пива и энергетиков, он потерял сознание. Его увезли в больницу.

Никто из родителей до сих пор не приехал к нему. Мать отказалась даже навещать сына. "Нет, я не поеду, а зачем?" - сказала она.

Между тем стали известны новые подробности трагедии. О нападении на школу рассказал четвероклассник.

По его словам, во время урока труда к ним "ворвались два старшеклассника, одетые в черное, подошли к учительнице и начали наносить удары ножом". Дети испугались и стали звать на помощь.

Второй нападавший стоял у двери и не выпускал тех, кто был в кабинете, угрожая ножом. "Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и нам. Когда он нанес мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки", - добавил мальчик.

Один ученик - Саша - побежал к двери, но второй старшеклассник ударил его ножом. Улучив момент, остальные дети убежали.

Налетчики орудовали молча, по именам друг к другу не обращались.

Резня могла быть спровоцирована участниками молодежных преступных групп, действовавших в этой школе. Речь может идти об активистах одного из криминальных движений, которое в последнее время получило широкую популярность в стране, заявили эксперты, опрошенные URA.RU. По их словам, это подтверждают несколько фактов.

Нападение на школу произошло сегодня утром. В результате кровавой поножовщины пострадали 15 человек. Двое учеников и учительница находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемые уже задержаны. Одного допрашивают, второй находится в больнице. В СКР считают, что инцидент произошел "из-за личной неприязни".

Делать преждевременные выводы о замене подходов к обеспечению безопасности учебных учреждений после ЧП в Перми не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предложил дождаться "точки зрения экспертов" и не пускаться "в любительские рассуждения на этот счет".