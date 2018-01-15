России угрожают массовые атаки школьников-головорезов

Шокирующему поведению школьников, устроивших массовую резню в Перми, нашли неожиданное объяснение

За последние полгода в нашей стране произошло уже три страшных случая насилия в школе. В подмосковной Ивантеевке парень устроил стрельбу в классе, после ученик зарезал учителя в столичном колледже, а теперь парочка подростков изрезала детей в Перми.

Все виновники, как под копирку, состояли в сообществах "стрелков Колумбайна" в соцсетях и поклонялись двум самым страшным убийцам Америки. Кроме того, по последней информации, виновники массовой резни в Перми планировали свою "месть" и предупреждали друзей, что готовят "что-то очень громкое".

На ум приходит мысль, а не может ли кто-то целенаправленно программировать детей на насилие? С этим вопросом "Утро" обратилось к психологу, гипнологу Геннадию Гончарову.

Геннадий Гончаров. Фото: Пресс-служба



Специалист заверил, что нападение в Перми точно было кем-то организовано. "Фактически это было спланированное нападение. Преступники зашли в класс - один стал у дверей, чтобы не выпускать маленьких ребятишек, а второй целенаправленно напал на учительницу и соответственно на детей", - начал эксперт.

По его словам, подобных случаев в мире произошло уже множество. "Причем все они исполнены как под копирку. Обратите внимание, что нападают не только дети, а также взрослые и студенты. И сценарий один и тот же, сопровождаемый абсолютной жестокостью", - сказал Гончаров.

Все это говорит о том, что агрессия формировалась, взращивалась в этих детях специально, много лет.

"Тут на лицо явление психической эпидемии. Среди подростков распространяется мода на насилие. По стране гуляет психический невидимый вирус жестокости. Эта проблема расширяется. Случившееся не рядовая драка. Дети орудовали как в голливудских фильмах - тут можно говорить о том, что кто-то им привил это. На лицо иной уровень воздействия и подготовки малолетних преступников", - заверил Гончаров.

При этом эксперт считает, что винить в случившемся только родителей не стоит. Потому что в 16-летнем возрасте они не всегда могут повлиять на свое чадо. "Тут несут ответственность не только близкие преступников, но и его окружение", - заключил он.