Пермские головорезы напали на детей ради славы

Трагедия в российской школе напомнила Беслан

По сообщению Telegram-канала Mash, нападение на учителя и младшеклассников задумал Лев Б., Александр Б. стал его помощником.



По данным источника, за несколько дней до трагедии Лев похвастался их общему знакомому, что устроит "нечто в школе". Подробностей он не раскрыл, пообещав лишь, что "будет громко".

Издание "МК" опубликовало свидетельства очевидцев резни. По словам ученика 10-го класса Игоря (имя изменено), сначала они услышали крики малышей. "Наша учительница выглянула в коридор, потом зашла обратно и закрыла дверь. Потом она призналась, что подумала, будто нас захватили в заложники, что сейчас будет второй Беслан", - рассказал юноша. Вскоре раздалась сирена, оповещающая об эвакуации, за 2 минуты все вышли на улицу, добавил он.

"Было очень страшно... Около учительской весь пол и стены были в крови. Видимо, раненые ребята, четвероклашки, забежали туда в поисках помощи", - вспоминает ученица по имени Кристина (имя изменено).

В Перми 15 января два подростка-головореза устроили настоящую бойню в школе №127. Они ворвались на урок к ученикам 4-го класса и начали наносить учителю и детям удары ножом. По последним данным, пострадали 15 человек.

Перед нападением Лев и Саша решили не сдаваться живыми. Они пытались убить друг друга и именно так получили свои ранения. По сообщению Mash, злоумышленники не смогли довести дело до конца, потому что им стало очень больно.