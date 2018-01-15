Виновники резни в Перми останутся инвалидами

Школьники могут избежать наказания за устроенную ими адскую бойню

Устроившие резню в школе Мотовилихинского района Перми могут на всю жизнь остаться инвалидами. Оба подростка находятся в ранимации в тяжелом состоянии. Одному зашили сонную артерию, а другому яремную вену. О том, какие последствия ждут "героев", ранивших 15 человек рассказал хирург Вадим Крылов.

По словам эксперта, сонная артерия - главный питательный сосуд для мозга человека.

"Яремная вена, в свою очередь, обеспечивает отток от головного мозга. Поражение одного из этих сосудов даже на непродолжительное время может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Вполне возможно, что человек станет инвалидом. Отсутствие кровотока в сонной артерии даже на несколько минут может привести к инсульту или длительной неработоспособности. Может также наступить безвозвратное состояние", - рассказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

Хирург отметил, что подростков, возможно, еще не скоро привлекут к ответственности за свое страшное преступление. Все дело в том, что последствия от ранений в обоих случаях очень серьезные, не исключены и необратимые изменения в организме.

Все будет зависеть от того, насколько организмы парней готовы к восстановлению и, в первую очередь, от того, как будет восстанавливаться головной мозг.

"В случае с повреждением сонной артерии, этот процесс может затянуться на месяцы и годы. Человек вообще может не выкарабкается из этого состояния", - заключил он.

