Уфологи выступили с очередной сенсацией

С сенсационным заявлением выступил широко известный в узких кругах уфолог, скрывающийся под ником streetcap1. По мнению исследователя паранормальных явлений, на фотографиях, сделанных китайской автоматической межпланетной станцией "Чанъээ-3", видны останки какого-то инопланетного существа.

Ролик с лунными кадрами размещен на Youtube, так что все желающие могут сами убедиться в обоснованности предположений уфолога.

По мнению эксперта по пришельцам, голова существа выглядит так, как будто на ней надет шлем со смотровым стеклом, а по бокам туловища находятся две руки.

Комментаторы ролика согласились с тем, что на видео запечатлено нечто странное. "Очень интересно", "Выглядит пугающе", "Потрясающе", – написали пользователи Сети.

Ранее СМИ сообщили, что специалисты пришли к выводу, что загадочное тело "инопланетянина из пустыни Атакама" является останками маленькой девочки с генетическими аномалиями.