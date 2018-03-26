На Луне нашли труп инопланетянина
С сенсационным заявлением выступил широко известный в узких кругах уфолог, скрывающийся под ником streetcap1. По мнению исследователя паранормальных явлений, на фотографиях, сделанных китайской автоматической межпланетной станцией "Чанъээ-3", видны останки какого-то инопланетного существа.
Ролик с лунными кадрами размещен на Youtube, так что все желающие могут сами убедиться в обоснованности предположений уфолога.
По мнению эксперта по пришельцам, голова существа выглядит так, как будто на ней надет шлем со смотровым стеклом, а по бокам туловища находятся две руки.
Комментаторы ролика согласились с тем, что на видео запечатлено нечто странное. "Очень интересно", "Выглядит пугающе", "Потрясающе", – написали пользователи Сети.
Ранее СМИ сообщили, что специалисты пришли к выводу, что загадочное тело "инопланетянина из пустыни Атакама" является останками маленькой девочки с генетическими аномалиями.
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