Смерть Мавроди разделила россиян на два лагеря
В понедельник, 26 марта, скончался основатель "МММ" Сергей Мавроди. Смерть бизнесмена, которого одни считали гениальным финансистом, а другие называли мошенником-пройдохой, вызвала неоднозначную реакцию. В Сети появились комментарии, в которых пользователи не не смогли прийти к общему мнению – хорошая это новость или плохая.
"Как ни странно, у всех один конец. И никто с собой ничего не уносит", "Жалко его хороший человек был", "Страна потеряла гениального комбинатора. Честно, его даже немного жаль.... ", "Умный был человек не чета нынешним министрам", "А что великого сделал это псевдогений? Всего лишь воспользовался чужой схемой и банально финансовой безграмотностью растерянных на тот момент людей", "Столько людей по его вине в нищете остались, давно пора..." – написали интернет-пользователи (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Актер Владимир Пермяков, сыгравший в роликах "МММ" незабвенного Леню Голубкова рассказал "МК", что Мавроди был личностью невероятного масштаба.
"Умный, романтический, очень добрый и... невостребованный. Но в нашем мире как: если захотят утопить, так утопят... Если бы я был министром финансов, то обязательно предложил бы должность своего советника Сергею Мавроди", – признался артист.
Финансовый омбудсмен Павел Медведев считает, что основатель "МММ" научил россиян вкладывать свои средства с осторожностью, сообщает РИА "Новости".
Однако после себя великий "строитель" знаменитой финансовой пирамиды оставил огромные – более миллиарда рублей – долги. Об этом сообщается на сайте УФССП по Москве.
В 90-е гг. в России не было компании более известной, чем АО "МММ". Зажигательные ролики про Леню Голубкова вдохновили россиян вложить свои кровные в финансовую пирамиду. По сообщению "Российской газеты", официально потерпевшими по делу "МММ" считаются свыше 10 тыс. человек, хотя "акционерами" детища Мавроди, скорее всего, были миллионы людей.
В 1994 году компания потерпела крах, против Мавроди было возбуждено уголовное дело, и несколько лет он прятался от следствия. В 2007 году Чертановский суд Москвы приговорил основателя "МММ" к 4,5 годам лишения свободы.
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