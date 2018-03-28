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Мавроди страдал перед смертью

Сергей Мавроди. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Предприниматель имел большие проблемы со здоровьем

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди страдал одновременно от нескольких серьезных хронических заболеваний.

Источник в медицинских кругах рассказал, что у него была язва 12-типерстной кишки. В результате развилось кровотечение и одновременно с этим появился острый инфаркт миокарда в левом желудочке сердца. Кроме того, у Мавродия был атеросклероз артерий, которые сузились до 75%. При этом выяснилось, что в его организме нашли признаки хронической алкогольной интоксикации, передает радиостанция "Говорит Москва".

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Предприниматель Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни в понедельник, 26 марта.

В России в 90-е годы в России появилась компания "МММ". Россияне вложили свои деньги в финансовую пирамиду, однако их обманули. Всего потерпевшими считаются более 10 тысяч человек. В 1994 году компания потерпела крах, против Мавроди было возбуждено уголовное дело, и несколько лет он прятался от следствия. В 2007 году Чертановский суд Москвы приговорил основателя "МММ" к 4,5 годам лишения свободы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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