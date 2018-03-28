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Мавроди не нашлось места на кладбище

Сергей Мавроди. Фото:ITAR-TASS
Ближайший родственник отказался предавать земле "великого комбинатора" рядом с родителями

Право на семейное захоронение Сергея Мавроди принадлежит его родному брату, однако тот отказался им воспользоваться.

Как сообщил источник РИАМО, родственник печально знаменитого создателя финансовой пирамиды "МММ" попросту запретил хоронить тело родного брата рядом с родителями на Хованском кладбище.

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Также стало известно, что похороны Мавроди состоятся не раньше 2 апреля из-за открытого уголовного дела, сообщил источник агентства. По его словам, уже прошла процедура опознания тела – бизнесмена опознала его бывшая жена, которая пришла в сопровождении нынешнего мужа.

Напомним, Сергей Мавроди умер 26 марта. Ему стало резко плохо, когда он стоял на автобусной остановке на улице Поликарпова в Москве. Прохожие обратили на это внимание и вызвали "скорую". В разговоре с медиками Мавроди пожаловался на боли в сердце. Его отвезли в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь 62-летнего бизнесмена. 

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Сергей Мавроди. Фото: Чохонелидзе Ираклий Сергей Мавроди. Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС Сергей Мавроди. Фото: ITAR-TASS
Сергей Мавроди. Фото: ITAR-TASS Сергей Мавроди. Фото: ITAR-TASS Сергей Мавроди. Фото: ITAR-TASS Сергей Мавроди. Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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