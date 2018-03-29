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Стиральные порошки оказались непригодны для стирки

Фото: pixabay.com
Экспертиза Роскачества поставила в тупик домохозяек

Подавляющее большинство стиральных порошков, продающихся в России, безопасны для здоровья, но абсолютно бесполезны при стирке и даже вредны для вещей. К такому выводу пришли эксперты Роскачества. Они проверили 31 образец продукции разных брендов, произведенных в России, Австралии, Белоруссии, Бельгии, Германии, Дании, США, Южной Корее. Общий итог экспертизы таков: ни один товар не способен отстирывать пятна на одежде. В лучшем случае он лишь освежает белье.

Вообще, с жирными и масляными загрязнениями справились только "Аист", "Биолан", "Капель", "Обычный порошок", BioMio, Burti COLOR, Ecover, Free Time, Frosch, Reflect и Sarma. С чернилами – Meine Liebe, Sarma, BioMio, Cj Lion Beat Drum, Amway и Burti COLOR. С красным вином – лишь Meine Liebe и Sarma. При этом белковые загрязнения типа крови успешно отстирали практически все образцы.

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Следующий параметр исследования – влияние порошка на ткань – огорчил еще больше. Оказалось, что вещи лучше стирать как можно реже, поскольку после 25 стирок в воде, нагретой до 40°С, в четырех случаях они посерели, в девяти – пожелтели, в семи – потеряли прочность или форму по ширине и длине.

Но есть и хорошая новость – катышки на одежде после 15 стирок не появились ни в одном из случаев.

Что касается токсичности, то все проверенные порошки соответствуют норме. Это значит, что случайное попадание небольшого количества в органы дыхания или желудок не приведет к серьезным последствиям, кожу рук не разъест, снижения зрения не вызовет. Между тем специалисты настоятельно рекомендуют при стирке в автоматической стиральной машине запускать дополнительные циклы полоскания – обычных трех явно не хватит, чтобы вымыть из тканей все химические элементы.

В тоже время домохозяйки, которые успокаивают себя тем, что используют так называемое экологичные порошки, в которых почти отсутствует химия и которые требуют малого количества воды при стирке, к примеру, Garden Eco и Molecola,​ серьезно заблуждаются. Данные образцы показали самый худший результат. Это значит, что их применение – и вовсе пустая трата денег, воды и времени.

Вера СВЕТЛОВА
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